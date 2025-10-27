Ajax historie & oud-spelers
Ziyech zorgt voor enthousiasme in Marokko: "Hij is een grootheid"
Hakim Ziyech Foto: © Pro Shots
De komst van Hakim Ziyech bij Wydad AC Casablanca zorgt voor veel opschudding in Marokko. Ook Mohamed Rayhi is heel blij met zijn nieuwe ploeggenoot.
De voormalig speler van PSV, NEC en Sparta Rotterdam heeft Ziyech er graag bij. "Hij is een mooie toevoeging voor onze ploeg", vertelt Rayhi aan VoetbalPrimeur. "We zijn hier al met een paar Nederlanders, we praten ook Nederlands hier." Zo speelt ook Nordin Amrabat bij Wydad.
Ziyech was afgelopen zomer lang clubloos en maakte de afgelopen jaren lang niet zoveel indruk als dat hij in Nederland deed, maar dat maakt het enthousiasme in Marokko er niet minder om. "De fans zijn superblij. Hij is natuurlijk een grootheid in Marokko", benadrukt Rayhi. "Voor iedereen is dit mooi."
