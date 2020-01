Geschreven door Jessica Westdijk 13 jan 2020 om 11:01

Anwar El Ghazi had het moeilijk na zijn vertrek bij Ajax, inmiddels 3 jaar geleden. Na een huurperiode bij Aston Villa speelt hij nu in vaste dienst voor de Premier League-club. In 19 duels dit seizoen scoorde hij tot nu toe 4 keer en gaf hij 4 assists.

Volgens El Ghazi zou ook Hakim Ziyech goed in de Premier League passen, zo vertelt hij aan De Telegraaf: “Je houdt van hem of je vindt hem niks. Er zit niets tussen. Mensen zouden eigenlijk alleen naar de schoonheid van zijn spel moeten kijken en moeten accepteren dat hij dan misschien een paar keer meer balverlies lijdt dan een ander.”

Ziyech is bij Ajax een garantie voor goals en assists. “Dat weet Ajax en daar gaat de club goed mee om. Kijk hoe hij het verschil maakt. Laten we het vooral koesteren dat hij nog in de Eredivisie speelt. En als hij weggaat, hoop ik dat hij naar de Premier League komt. In een aanvallende ploeg wordt hij hier een sensatie.”