Zlatan fileert oud-Ajacied: "Ik vond het echt helemaal niets"

Zlatan Ibrahimovic heeft geen goed woord over voor de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Oranje verloor na strafschoppen van Marokko, maar met name het spel in de 120 minuten voor de penaltyserie wordt bekritiseerd. En de Zweed wijst met name naar voormalig Ajacied huidig en bondscoach Ronald Koeman.

"Deze nederlaag is de schuld van Koeman, want ik herkende dit Nederlandse elftal niet. Hij verloor met een identiteit die niet de Nederlandse identiteit is. Dat maakt me boos", begint Zlatan bij FOX Sports na de uitschakeling van Oranje op het WK. "Mij werd altijd geleerd: aanvallen, aanvallen, aanvallen. Dit is niet de Nederlandse identiteit."

"Koeman leek vandaag wel een Italiaanse coach, die speelde om niet te verliezen, terwijl Nederland altijd speelt om te winnen", gaat de legendarische oud-voetballer van onder meer Juventus, Inter, AC Milan, FC Barcelona en Manchester United verder. "Als je verliest, verlies dan tenminste met je eigen identiteit en verander die niet."