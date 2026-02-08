Het laatste Ajax Nieuws
Zlatan Ibrahimovic mist 'geweldige' stad: "Ik mis Amsterdam"
Zlatan Ibrahimovic Foto: © Pro Shots
Zlatan Ibrahimovic, oud-Ajacied, legendarisch spits en bovenal vader van huidig Ajacied Maximilian Ibrahimovic, mist Amsterdam. Dat laat de voormalig aanvaller weten, waarbij hij ook zijn dankbaarheid betuigd voor de club Ajax.
"Ik mis Amsterdam", zo vertelt hij in gesprek met de NOS. "Amsterdam was een geweldige stad. Ik was jong, wild en rock & roll. Amsterdam was een perfecte match voor mij. Ik speelde in Ajax voor een geweldige club en ik heb veel geleerd, op en naast het veld."
"Het was een geweldige tijd, die ik me voor altijd zal herinneren", zegt de oud-aanvaller, die trots is dat zijn zoon nu in Amsterdam kan spelen. "Die jaren hebben mij gemaakt wie ik vandaag de dag ben. Het was een belangrijke periode in mijn leven."
