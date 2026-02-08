Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zlatan Ibrahimovic mist 'geweldige' stad: "Ik mis Amsterdam"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Zlatan Ibrahimovic, oud-Ajacied, legendarisch spits en bovenal vader van huidig Ajacied Maximilian Ibrahimovic, mist Amsterdam. Dat laat de voormalig aanvaller weten, waarbij hij ook zijn dankbaarheid betuigd voor de club Ajax. 

"Ik mis Amsterdam",  zo vertelt hij in gesprek met de NOS. "Amsterdam was een geweldige stad. Ik was jong, wild en rock & roll. Amsterdam was een perfecte match voor mij. Ik speelde in Ajax voor een geweldige club en ik heb veel geleerd, op en naast het veld."

"Het was een geweldige tijd, die ik me voor altijd zal herinneren", zegt de oud-aanvaller, die trots is dat zijn zoon nu in Amsterdam kan spelen. "Die jaren hebben mij gemaakt wie ik vandaag de dag ben. Het was een belangrijke periode in mijn leven."

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim niet blij met tegengoal: "Dit hebben we vooraf besproken"

0
Jizz Hornkamp baalt

Hornkamp begrijpt niks van arbitrage: "Ik ga niet zomaar liggen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Zlatan Ibrahimovic
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties