Zlatan Ibrahimovic mist 'geweldige' stad: "Ik mis Amsterdam"

"Ik mis Amsterdam", zo vertelt hij in gesprek met de NOS. "Amsterdam was een geweldige stad. Ik was jong, wild en rock & roll. Amsterdam was een perfecte match voor mij. Ik speelde in Ajax voor een geweldige club en ik heb veel geleerd, op en naast het veld."

"Het was een geweldige tijd, die ik me voor altijd zal herinneren", zegt de oud-aanvaller, die trots is dat zijn zoon nu in Amsterdam kan spelen. "Die jaren hebben mij gemaakt wie ik vandaag de dag ben. Het was een belangrijke periode in mijn leven."