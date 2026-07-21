Zlatan Ibrahimovic woedend: "Ik had hem een kopstoot gegeven"

Zlatan Ibrahimovic heeft zich snoeihard uitgelaten over het gedrag van Leandro Paredes na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De voormalig topaanvaller, die als analist werkzaam was voor Fox Sports, stelde dat hij de Argentijn niet ongestraft had laten wegkomen.

Na het laatste fluitsignaal ontstond een massale vechtpartij, waarin Paredes een hoofdrol speelde. Volgens Ibrahimovic had de middenvelder van Argentinië veel zwaarder aangepakt moeten worden. "Paredes mag blij zijn dat er geen speler zoals ik op het veld stond. Als ik daar was geweest, had ik hem een kopstoot gegeven en was ik van het veld gestuurd. Dat is onprofessioneel gedrag van hem."

Ook verbaasde Ibrahimovic zich over de reactie van de Spaanse spelers, die volgens hem nauwelijks ingrepen tijdens de ongeregeldheden. "Ik weet niet wat de Spaanse spelers aan het doen zijn? Ze kijken gewoon toe hoe een andere speler hun teamgenoot slaat."