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Zlatan Ibrahimovic ziet oud-Ajacied uitblinken: "Echt waanzinnig"

Max
bron: De Telegraaf
Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Zlatan Ibrahimovic heeft zaterdagavond enorm genoten van Brian Brobbey. De spits van Oranje was met twee goals belangrijk in de 5-1 overwinning op Zweden. 

De voormalig Ajacied begon verrassend in de basis en maakte in een kwartier twee goals. "Het is echt waanzinnig om hem te zien spelen", citeert de Telegraaf Ibrahimovic. "Dit is de grootste competitie ter wereld en voor duizenden fans leverde hij zo’n geweldige prestatie. Door twee keer te scoren bewijst hij dat hij de aanvalspositie beheerst met een combinatie van snelheid en uithoudingsvermogen."

Brobbey greep zijn kans met twee handen aan. "Zo hoort een spits eruit te zien voor het doel: het onverschrokken drukzetten en het zelfvertrouwen richting de verdediging, dat is wat elk team graag in een spits ziet. Ik ben echt onder de indruk van zijn prestatie vandaag", besluit de voormalig topspits uit Zweden. 

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