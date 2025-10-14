Zlatan speelde bij Ajax: "Behoorlijk wat testosteron in kleedkamer"

Pius Ikedia, de razendsnelle Nigeriaanse vleugelaanvaller die eind jaren ‘90 en begin jaren 2000 het shirt van Ajax droeg, bewaart warme herinneringen aan zijn tijd in Amsterdam. Met name het seizoen 2001/2002, waarin Ajax onder Ronald Koeman zowel de landstitel als de KNVB Beker veroverde, staat in zijn geheugen gegrift.

Ikedia, die in november 1999 zijn debuut maakte tegen AZ onder trainer Jan Wouters, groeide al snel uit tot een publiekslieveling vanwege zijn snelheid en enthousiasme. Toch was hij zich er altijd van bewust dat hij binnen het sterrenensemble van Ajax geen onbetwiste basisspeler was.

"We hadden in dat seizoen echt een geweldige ploeg: Chivu, Mido, Zlatan, Machlas, Wamberto. Van der Vaart, Trabelsi, Maxwell, my good friend Van der Meijde," vertelt Ikedia met een glimlach. "Er was behoorlijk wat testosteron in de kleedkamer en dat leidde wel eens tot onenigheden, maar we waren succesvol als team", zoals de strijd tussen Van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic.

Ondanks zijn bescheiden rol als invaller voelde Ikedia zich volwaardig onderdeel van het elftal. "Ik heb daar mijn rol in kunnen spelen, meestal als invaller. Koeman zei eerlijk dat hij voor andere aanvallers in de basis koos. Ik speelde soms een paar wedstrijden op rij, maar dan brak een blessure mij weer op," blikt hij terug. "Ik bleef knokken voor speeltijd, maar schikte me ook in mijn rol. Ik kon het binnen de selectie met iedereen goed vinden."

Een opvallend detail uit zijn Ajax-tijd is de bijnaam die hij kreeg van zijn ploeggenoten: "Pietje". "Veel jongens noemden mij Pietje. In het begin noemde de een mij Pa-joes en de ander Pie-jus. Toen bedacht iemand de bijnaam Pietje. Dat was makkelijker, haha. Ik vond het prima."