Geschreven door Jessica Westdijk 18 mrt 2020 om 16:03

Zlatan Ibrahimovic is een crowdfundingsactie gestart voor Humanitas, een Italiaanse ziekenhuisketen waar op dit moment veel patiënten met corona worden geholpen.

De Zweedse spits speelt op dit moment bij AC Milan. Milaan is één van de zwaarst getroffen gebieden in Italië. “Italië heeft mij zoveel gegeven en in deze dramatische tijden wil ik iets teruggeven. Daarom heb ik samen met mensen om mij heen een fonds opgezet. Zo kunnen we concrete hulp bieden in plaats van slechts een video plaatsen. Ik reken op de vrijgevigheid van mijn collega’s, andere sporters en iedereen die een kleine of grote donatie wil doen om het virus eruit te schoppen. Want onthoud; als het virus niet naar Zlatan komt, dan komt Zlatan naar het virus.”

Zlatan wil €1 miljoen euro ophalen. Doneren kan hier