Geschreven door Jessica Westdijk 27 apr 2021 om 21:04

De landstitel en dus plaatsing voor de Champions League kunnen Ajax inmiddels bijna niet meer ontgaan. Maar in welke pot Ajax komend seizoen terecht zal komen, is nog even de vraag. Afhankelijk van de ontwikkelingen in andere competities, de Champions League en de Europa League, zal dat pot 2 of pot 3 zijn. In pot 2 zitten ook grootmachten als FC Barcelona en PSG, ploegen die Ajax graag zal willen ontlopen.

We leggen uit hoe Ajax in pot 2 terecht kan komen.

Hoe zit het ook alweer?

De kampioenen van de 6 grootste competities in Europa komen in pot 1 terecht, net als de winnaars van de Champions League en de Europa League. Op dit moment lijken in ieder geval Manchester City, Bayern München en Inter wel zeker van een plekje in pot 1. Ook de kampioenen van de Franse, Portugese en Spaanse competitie komen daar nog bij. Als één van de zes kampioenen ook een toernooi wint, komt daar de kampioen van Rusland nog bij.

De Portugese en Franse landstitel

In Portugal is Sporting CP dichtbij de titel. Dat is ongunstig voor Ajax, omdat FC Porto hierdoor in pot 2 terecht komt. In Frankrijk gaat de strijd tussen Lille en PSG. Een kampioenschap van Lille zou voor Ajax ongunstig zijn. Daardoor komt PSG in pot 2 terecht en duwen zij Ajax pot 3 in.

Champions League

Voor Ajax zou het gunstig zijn dat een club die geen kampioen wordt in eigen land de Champions League pakt. In het geval van Chelsea is dat het meest waarschijnlijk. Met de vierde plaats in de Premier League zou de ploeg in pot 2 terecht komen. Winst van de Champions League zorgt ervoor dat de ploeg doorschuift naar pot 1, waardoor er een plekje vrij komt voor Ajax. Ook Champions League-winst van Real Madrid kan gunstig zijn, maar dan moet de ploeg van Zidane geen kampioen worden in Spanje.

Europa League

Ook de Europa League kan uitkomst bieden voor Ajax. Manchester United staat op dit moment tweede in de Premier League en plaatst zich dus ook via die weg voor de Champions League. Als de ploeg de Europa League wint, schuiven zij door naar pot 1 en ontstaat er zo een plekje voor Ajax in pot 2.