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Zo kijk je donderdagavond gratis naar duel FC Midtjylland - Ajax

Bjorn
Supporters van Ajax juichen
Supporters van Ajax juichen Foto: © Pro Shots

Ajax speelt donderdagavond de derde wedstrijd in de hoofdfase van de Conference League. De Amsterdammers gaan dan op bezoek bij het FC Midtjylland.

Ajax is donderdagavond gratis live te bekijken. De wedstrijd wordt vanaf 18.45 uur rechtstreeks uitgezonden op Ziggo Sport 1. Ziggo-klanten kunnen het duel op televisie volgen via kanaal 14. Ook abonnees van Ziggo Sport Totaal kunnen de wedstrijd op televisie bekijken.

Supporters zonder Ziggo-abonnement hoeven niets te missen. De wedstrijd is volledig gratis te streamen via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app, die gedownload kan worden via mobiel of tablet. Hiervoor is geen abonnement of account nodig en inloggen is evenmin verplicht. Op de laptop of de pc kan je via deze website gratis kijken.

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