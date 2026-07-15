Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Zo kijk je woensdag gratis naar het oefenduel Ajax - VfL Bochum

Amber
Trainer Míchel van Ajax
Trainer Míchel van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax speelt woensdagmiddag de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op De Toekomst op tegen VfL Bochum. Het duel begint om 17:00 uur en wordt live uitgezonden.

De wedstrijd tegen VfL Bochum is live te volgen via de officiële kanalen van Ajax. De Amsterdammers zenden het oefenduel uit via de Ajax App, Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. Het duel met VfL Bochum is overal te bekijken, behalve in Duitsland, Israël en Brazilië.

Afgelopen vrijdag wist Ajax de eerste overwinning van de voorbereiding te boeken. In Hulshorst was Ajax met 1-0 te sterk voor AEK Larnaca uit Cyprus. De enige goal kwam van de voet van Abdellah Ouazane.

Later in de voorbereiding treft Ajax nog Olympiakos, Burnley FC en FC Volendam.

Gerelateerd:
Míchel Sanchez

Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"

0
Mike Verweij

Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws