Zo kijk je woensdag gratis naar het oefenduel Ajax - VfL Bochum
Ajax speelt woensdagmiddag de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De ploeg van trainer Míchel neemt het op De Toekomst op tegen VfL Bochum. Het duel begint om 17:00 uur en wordt live uitgezonden.
De wedstrijd tegen VfL Bochum is live te volgen via de officiële kanalen van Ajax. De Amsterdammers zenden het oefenduel uit via de Ajax App, Ajax.nl en het YouTube-kanaal van Ajax. Het duel met VfL Bochum is overal te bekijken, behalve in Duitsland, Israël en Brazilië.
Afgelopen vrijdag wist Ajax de eerste overwinning van de voorbereiding te boeken. In Hulshorst was Ajax met 1-0 te sterk voor AEK Larnaca uit Cyprus. De enige goal kwam van de voet van Abdellah Ouazane.
Later in de voorbereiding treft Ajax nog Olympiakos, Burnley FC en FC Volendam.
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