Geschreven door Redactie 21 sep 2022 om 21:09

De meeste Ajax-fans zijn regelmatig in het stadion te vinden. Soms kun je er live niet bij zijn en wil je naar de wedstrijd kijken op televisie. Maar niet iedereen in je familie houdt van voetbal kijken. Daarom zijn er genoeg mensen die er geen zin in hebben om te kijken naar de wedstrijd van Ajax tegen PSV of Feyenoord. De kans is groot dat je gasten met tegenzin naar de wedstrijd zitten te kijken. Hoe maak je het leuk om naar Ajax te kijken, ook als anderen daar eigenlijk niet van houden?

Ajax kijken interessant maken

Niet iedereen houdt evenveel van voetbal, maar meestal blijft de wedstrijd op televisie wel aan staan. Immers: er zijn ook mensen die zo’n voetbalwedstrijd belangrijk vinden. Maar hoe maak je de wedstrijd leuk en interessant en zorg je ervoor dat zelfs huisgenoten en/of gasten die niets met voetbal hebben het toch interessant vinden? Dat kun je doen door er bijvoorbeeld een feestje van te maken, te gokken op de uitslagen via Goksitesvergelijker.nl of samen naar de Premier League te kijken.

Maak het spannend

Een manier om ervoor te zorgen dat iedereen in je huis de wedstrijd spannend vindt, is door te gokken op de uitslagen. Het is mogelijk om in te zetten op bijvoorbeeld het aantal corners, hoeveel gele of rode kaarten er getrokken worden of wie de wedstrijd zal verliezen. Zelfs zonder voetbalkennis kun je gaan gokken. Het is wel verstandig om samen te spelen en een maximumbedrag af te spreken.

Versnaperingen

Die 90 minuten worden zelfs gezellig voor mensen die niets met voetbal ophebben. Bijvoorbeeld door eten en drinken op tafel te zetten. Eventueel kun je ervoor kiezen om zelf snacks en drinken mee te laten nemen. In tijden dat boodschappen duur zijn kan dat een stuk voordeliger zijn. Het is dan net alsof je in het stadion zit. Je proeft de gezellige sfeer en ondertussen kun je ook nog even over andere dingen kletsen. Zelfs als je de minst grote voetbalfan in huis hebt, kun je het zo toch gezellig maken. Ideaal als je zelf stiekem toch die belangrijke wedstrijd wilt zien.

Houd een feestje

Is het mooi weer? Dan kun je ervoor kiezen om een tuinfeestje te houden. En als het regent, kun je uiteraard het feestje binnen voortzetten. Het komt niet vaak voor dat iedereen tegelijkertijd bij elkaar is. Door er een feestje van te maken kun je gezelligheid combineren met die belangrijke wedstrijd. Vrienden en familie vinden het meestal geweldig om een feestje te vieren. En als je dan een oom hebt die net zo gek is van Ajax als jij, kunnen jullie gezellig samen over de wedstrijd praten. De meeste familieleden zijn immers wel voor een feestje te porren.

De nadruk komt dan wat minder op de voetbalwedstrijd van Ajax te liggen. Zo krijg je met een schuin oog toch de wedstrijd mee, terwijl je iedereen tevreden houdt. Houd in de zomer een barbecue en neem de televisie mee naar buiten. Gezellig eten en de wedstrijd kijken. Een win-win situatie!