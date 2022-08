Geschreven door Jessica Westdijk 24 aug 2022 om 10:08

Via de website van Adidas was het derde shirt al te bestellen, maar inmiddels heeft Ajax het shirt in samenwerking met Daily Paper ook officieel gepresenteerd. Dat deed de club in een video genaamd ‘The Golden Courts of Amsterdam’

De beroemde voetbalpleintjes in Amsterdam staan op het shirt afgebeeld en spelen een hoofdrol in de presentatievideo. Daarin zien we niet alleen huidige Ajax-spelers voorbij komen, maar ook spelers uit het verleden. Zo komt Gregory van der Wiel een aantal keren voorbij in de video, maar ook mannen als Simon Tahamata en natuurlijk mister Ajax Sjaak Swart komen voor bij in de video. En ook Abdelhak Nouri wordt niet vergeten en heeft een plaatsje in de video.

