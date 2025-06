Zo stream jij zorgeloos alle wedstrijden van Ajax

Je kent het wel. Ajax speelt en jij zit net in de trein, op het terras of onderweg naar huis. Gelukkig hoef je tegenwoordig geen minuut te missen, zolang je een smartphone en internet hebt. Maar ook dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat je zonder problemen een wedstrijd kunt streamen. Daarom is het handig om te weten wat je nodig hebt om zonder haperingen of frustraties gewoon die wedstrijd te kunnen volgen. Zeker als je een Ajax fan bent en geen seconde wilt missen.

De juiste app en een goed abonnement maken het verschil Voetbal streamen via je mobiel begint met de juiste app én een goed abonnement. Klanten van Odido kunnen eenvoudig Viaplay TV+ afsluiten, waarmee voetbal kijken via een handige app op je telefoon een stuk makkelijker wordt. Dus zelfs als je niet thuis bent, kun je alsnog live alles volgen. Zorg er ook voor dat je weet wanneer Ajax speelt. Met een overzichtelijke kalender weet je precies wanneer je klaar moet zitten of dus klaar moet staan met je mobiel in de hand. Want je wilt natuurlijk niet dat je straks de eerste tien minuten van de wedstrijd mist en misschien wel een belangrijke actie of zelfs een doelpunt.

Let op je verbinding Streamen werkt natuurlijk alleen als je internet een beetje meewerkt. Zorg dus voor een stabiele verbinding. Het maakt dan niet uit of dat nu via wifi is of je eigen mobiele netwerk. Niets is zo irritant als wanneer je een wedstrijd in de Europa League aan het kijken bent en die vastloopt op het moment dat Ajax een penalty neemt of Wout Weghorst alleen op de keeper af gaat. Heb je het idee dat je verbinding te traag is of dat je snel door je data heen bent? Dan is het aan te raden om eens te kijken naar je huidige abonnement. Soms krijg je voor hetzelfde geld veel meer snelheid of data.

Vergeet je batterij niet Stel je voor, Ajax staat 2-2 en het is de 88e minuut en jouw telefoon valt uit. Dat wil je echt voorkomen. Zorg dus dat je batterij goed vol zit voor de aftrap. Ga je een hele avond op pad? Dan is een opgeladen powerbank geen overbodige luxe. Vooral oudere telefoons kunnen het lastig hebben met lange livestreams, dus een beetje voorbereiding kan geen kwaad. Heb je nu niet de mogelijkheid om live te kunnen streamen, dan kun je ook altijd het laatste Ajax nieuws via een app op je telefoon bekijken, zodat je wel op de hoogte bent van wat er allemaal gebeurt.