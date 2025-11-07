Zo woont Wout Weghorst: luxe villa voor bijna € 9.000 per maand

Wout Weghorst: je houdt van hem of je haat hem. De spits is momenteel vooral populair in Amsterdam, waar hij voor Ajax afgelopen seizoen en ook dit seizoen van groot belang was met meerdere beslissende doelpunten. Buiten het voetbal scoort Weghorst ook op de huizenmarkt: hij huurt namelijk een villa in het Gooische Blaricum voor bijna € 9.000 per maand.

De 33-jarige Nederlandse international staat sinds 29 augustus 2024 onder contract bij Ajax, waar hij volgens pureluxe.nl een maandsalaris van € 208.000 ontvangt. Zoals gezegd groeide Weghorst afgelopen seizoen uit tot publiekslieveling dankzij een reeks cruciale treffers, een trend die hij in dit moeizame seizoen moeiteloos voortzet.

Volgens Bekende Buren heeft Weghorst vorig jaar zijn intrek genomen in een villa in Blaricum, waarvoor hij € 8.750 per maand betaalt. Vooraf moest hij een borg van € 17.500 neerleggen om de woning te kunnen huren.

De villa bevindt zich op een ideale locatie, op loopafstand van het centrum. Het pand heeft een woonoppervlak van 468 m² en telt acht kamers, waaronder vijf slaapkamers en drie badkamers. De woning is voorzien van een luxe keuken met alle inbouwapparatuur en beschikt over energielabel A. De waarde van de villa wordt geschat op circa € 4,5 miljoen.

Naast deze woning bezit Weghorst ook andere huizen in zijn geboorteplaats Borne. Eén van deze panden wordt momenteel verhuurd.