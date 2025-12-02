Zoektocht Ajax naar trainer nog moeilijker? "Niet aantrekkelijk"

Groeten uit Grolloo
Het gestunt met vuurwerk van de harde kern van Ajax gaat het vinden van een trainer niet versoepelen, zo stellen Jop van Kempen en Paul Vugts in Het Parool. De club wist de F-Side totaal niet in toom te houden en ondervindt daar nu de problemen van.

Het Parool stelt dat Ajax veel door de vingers ziet als het om de F-side gaat. "Al decennia wordt de leiders van de harde kern veel macht gegund", klinkt het. "Dat gold onder de in 2011 geliquideerde hooligan Sven Westendorp, onder de tweemaal veroordeelde hooligan en drugshandelaar Daan van der E., onder de in 2021 doodgeschoten meervoudig moordenaar Martin ‘Polletje’ van de Pol en nu."

'Criminele leiders' werden soms uitgenodigd voor overleggen over veiligheidsmaatregelen bij risicowedstrijden. "De zwarte avond in de Johan Cruijff Arena zal ook het vinden van een nieuwe technisch directeur, een nieuwe voetbalcommissaris en een nieuwe trainer weinig goed doen", aldus de krant. "Een club die er niet in slaagt om de eigen aanhang in toom te houden is geen aantrekkelijke optie voor getalenteerde kandidaten."

