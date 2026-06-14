"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"

Joey Didulica heeft met veel warmte teruggeblikt op de rol die Sjaak Swart speelde in zijn carrière. De voormalig doelman van Ajax is ervan overtuigd dat hij zonder het clubicoon nooit zou zijn doorgebroken in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

"Ik heb nog veel contact met Sjakie. We sturen elkaar berichtjes, praten aan de telefoon. Waarover? Over talenten! Jullie kennen Sjakie, hij wil alles weten. Hij is zo’n speciale man. Echt waar: zonder Sjaak zou ik nooit voor Ajax gespeeld hebben, niet één minuut!"

Didulica vertelt dat hij het in zijn beginperiode bij Ajax mentaal moeilijk had. "Ik kwam op jonge leeftijd naar Nederland, een ander land, een nieuwe cultuur, en ik sloot aan bij het tweede elftal. Maar ik trainde wel mee met Ajax, en alle grote namen die daar toen waren, types als Laudrup. Dat was gewoon out of my league, merkte ik al snel. Dus mijn zelfvertrouwen ging eraan."