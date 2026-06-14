"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"
Joey Didulica heeft met veel warmte teruggeblikt op de rol die Sjaak Swart speelde in zijn carrière. De voormalig doelman van Ajax is ervan overtuigd dat hij zonder het clubicoon nooit zou zijn doorgebroken in de hoofdmacht van de Amsterdammers.
"Ik heb nog veel contact met Sjakie. We sturen elkaar berichtjes, praten aan de telefoon. Waarover? Over talenten! Jullie kennen Sjakie, hij wil alles weten. Hij is zo’n speciale man. Echt waar: zonder Sjaak zou ik nooit voor Ajax gespeeld hebben, niet één minuut!"
Didulica vertelt dat hij het in zijn beginperiode bij Ajax mentaal moeilijk had. "Ik kwam op jonge leeftijd naar Nederland, een ander land, een nieuwe cultuur, en ik sloot aan bij het tweede elftal. Maar ik trainde wel mee met Ajax, en alle grote namen die daar toen waren, types als Laudrup. Dat was gewoon out of my league, merkte ik al snel. Dus mijn zelfvertrouwen ging eraan."
Volgens de oud-doelman was het Swart die hem uiteindelijk op de been hielp. "Maar Sjaak kwam naar mijn huis en begon me te helpen, hij ging me coachen, vooral in mijn voetenwerk. Samen zijn we heel hard gaan werken en langzaam maar zeker ging dat steeds beter en was ik alsnog klaar om voor Ajax 1 te spelen. Echt, zonder Sjaak was ik heel snel terug op mijn surfplank in Geelong geweest!"
Zet in op Nederland tegen Japan!
Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
"Zonder Sjaak zou ik niet één minuut voor Ajax gespeeld hebben"
Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"
Afellay geniet van oud-Ajacied: "Is best wel ondergewaardeerd"
Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"
'Alex Kroes neemt klein belang in nieuwe club LASK Linz'
Oranje begint WK tegen Japan: BetMGM pakt uit met fraaie odds
Stekelenburg schat Oranje-kansen in: "Niet vanzelfsprekend"
'Ajax-talent blijft miljoenen waard na wisselvallig seizoen'
'Voormalig Ajacied kan Nederland inruilen voor Engelse competitie'
Wout Weghorst: "Die willen dan op vakantie op de foto met me"
Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"
Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"
"Ik zou niet voor Oranje willen spelen, het racisme zit zó diep"
Ten Voorde: "Ajax en Feyenoord kunnen hem al niet meer betalen"
'Club Brugge meldt zich voor Ajacied van ruim 9 miljoen euro'
Van der Zee haalt uit: "Allemaal geld door putje gegaan bij Ajax"
'Ajax-doelwit mag weg': "Als het gaat om transferbedragen..."
Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"
Ajax krijgt transfertip: "Dat zou een absolute topkeeper zijn"
'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"
Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"
'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'
"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"
Perez wekt verbazing met Oranje-opstelling: "Hij moet in de spits"
FOTO | FIFA-baas Gianni Infantino poseert met shirt van Ajax
Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"
Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"
'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'
'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'
'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'