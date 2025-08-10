Zonneveld mist megakans tegen Ajax: "Had meer tijd dan ik dacht"

Voor Milan Zonneveld was het zondag een bijzondere middag in de Johan Cruijff ArenA. De spits van Telstar kwam deze zomer over van amateurploeg Quick Boys en begon gelijk in de basis. De 21-jarige spits maakte zijn debuut in de Eredivisie en was direct dicht bij een doelpunt.

"Het was geweldig, zeker als je dit jaar nieuw bent bij Telstar", zegt Zonneveld na de 2-0 nederlaag tegen Ajax in gesprek met ESPN. "Jammer van het resultaat, maar ik denk dat we elkaar in de ogen kunnen aankijken en trots kunnen zijn. We hebben heel lang meegedaan, met een beetje geluk sleep je er nog een puntje uit. Maar we mogen echt trots zijn op de inzet van die gasten."

Al na twee minuten kreeg Zonneveld een megakans op de 0-1 in de ArenA. Zijn inzet werd echter gestopt door een verdediger van Ajax. "Het is zonde. Ik had bij die eerste beter de korte hoek kunnen pakken. Ik had meer tijd dan ik dacht. Deze gaat nog wel een paar keer voorbijkomen vanavond."

Telstar speelde met overtuiging tegen Ajax. "Iedereen had er zo’n zin in. We kregen drie grote kansen in de eerste tien minuten, het is jammer dat-ie dan niet valt. Het is helaas niet zo lekker gebleken. Je merkte dat we veel de bal hadden, tot kansen kwamen en dat er misschien wat meer in zat", aldus Telstar-spits Milan Zonneveld.