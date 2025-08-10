TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Zonneveld mist megakans tegen Ajax: "Had meer tijd dan ik dacht"

Joram
bron: ESPN
Aaron Bouwman en Milan Zonneveld
Aaron Bouwman en Milan Zonneveld Foto: © Pro Shots

Voor Milan Zonneveld was het zondag een bijzondere middag in de Johan Cruijff ArenA. De spits van Telstar kwam deze zomer over van amateurploeg Quick Boys en begon gelijk in de basis. De 21-jarige spits maakte zijn debuut in de Eredivisie en was direct dicht bij een doelpunt.

"Het was geweldig, zeker als je dit jaar nieuw bent bij Telstar", zegt Zonneveld na de 2-0 nederlaag tegen Ajax in gesprek met ESPN. "Jammer van het resultaat, maar ik denk dat we elkaar in de ogen kunnen aankijken en trots kunnen zijn. We hebben heel lang meegedaan, met een beetje geluk sleep je er nog een puntje uit. Maar we mogen echt trots zijn op de inzet van die gasten."

Al na twee minuten kreeg Zonneveld een megakans op de 0-1 in de ArenA. Zijn inzet werd echter gestopt door een verdediger van Ajax. "Het is zonde. Ik had bij die eerste beter de korte hoek kunnen pakken. Ik had meer tijd dan ik dacht. Deze gaat nog wel een paar keer voorbijkomen vanavond." 

Telstar speelde met overtuiging tegen Ajax. "Iedereen had er zo’n zin in. We kregen drie grote kansen in de eerste tien minuten, het is jammer dat-ie dan niet valt. Het is helaas niet zo lekker gebleken. Je merkte dat we veel de bal hadden, tot kansen kwamen en dat er misschien wat meer in zat", aldus Telstar-spits Milan Zonneveld. 

Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Stand
# Team GS DS P
2 Fortuna Sittard 1 0 1
3 NEC Nijmegen 0 0 0
4 FC Twente 0 0 0
5 Ajax 0 0 0
6 NAC Breda 0 0 0
7 PSV 0 0 0
8 FC Utrecht 0 0 0
