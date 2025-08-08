Zoon Rafael van der Vaart maakt profdebuut in speciaal stadion

Damián van der Vaart heeft zijn eerste minuten in het betaald voetbal gemaakt. De 19-jarige middenvelder viel in bij Jong Ajax tijdens het duel met FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie, opvallend genoeg op dezelfde plek waar zijn vader Rafael van der Vaart 25 jaar geleden debuteerde voor Ajax 1.

De jonge Van der Vaart tekende in januari een vierjarig contract bij Ajax en sloot zich aan bij de beloftenploeg. In de seizoensouverture kreeg hij direct zijn kans: als invaller kwam hij in het veld in stadion De Vliert, waar zijn vader op de dag af 25 jaar en 111 dagen eerder zijn officiële debuut maakte.

Van der Vaart junior werd in het veld gebracht bij een 1-0 achterstand, als vervanger van Rayane Bounida, die in de voorbereiding nog meetrainde met het eerste elftal van Ajax. Jong Ajax verloor uiteindelijk met 2-0.