Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zoon Rafael van der Vaart maakt profdebuut in speciaal stadion

Amber
bron: Ajax1
Damián van der Vaart maakt zijn debuut in het betaalde voetbal
Damián van der Vaart maakt zijn debuut in het betaalde voetbal Foto: © Pro Shots

Damián van der Vaart heeft zijn eerste minuten in het betaald voetbal gemaakt. De 19-jarige middenvelder viel in bij Jong Ajax tijdens het duel met FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie, opvallend genoeg op dezelfde plek waar zijn vader Rafael van der Vaart 25 jaar geleden debuteerde voor Ajax 1.

De jonge Van der Vaart tekende in januari een vierjarig contract bij Ajax en sloot zich aan bij de beloftenploeg. In de seizoensouverture kreeg hij direct zijn kans: als invaller kwam hij in het veld in stadion De Vliert, waar zijn vader op de dag af 25 jaar en 111 dagen eerder zijn officiële debuut maakte.

Van der Vaart junior werd in het veld gebracht bij een 1-0 achterstand, als vervanger van Rayane Bounida, die in de voorbereiding nog meetrainde met het eerste elftal van Ajax. Jong Ajax verloor uiteindelijk met 2-0.

Zet in op Ajax tegen Telstar!

Ajax speelt zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd tegen Telstar. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dusan Tadic

Tadic kiest voor lucratief avontuur na eerdere afgeketste transfer

0
Ko Itakura

Ko Itakura naar Ajax: "Dat blijkt iets genuanceerder te liggen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Damian van der Vaart Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd