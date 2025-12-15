Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Zoon Ruben Schaken loopt stage bij Ajax: "Moet je faciliteren"

Arthur
Ruben Schaken
Ruben Schaken Foto: © Orange Pictures

Ruben Schaken speelde jarenlang als profvoetballer bij clubs als ADO Den Haag en Feyenoord en kwam ook uit voor het Nederlands elftal. Het spelletje zit diep in de familie, want ook zijn zoons laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Na een periode waarin hij zich bezighield met verschillende ondernemingen, heeft Schaken inmiddels bewust gekozen voor een rustiger leven. Dat vertelt hij in een gesprek met De Telegraaf.

Ruben Schaken zegt dat zijn gezin nu centraal staat. "Ik ben een soort huisvader die er altijd is voor zijn kinderen. Ik vind het fijn om hun wedstrijden te kijken. De op een na jongste is zeven. Die blijkt ook goed te kunnen voetballen. Hij loopt stage bij Ajax en FC Utrecht en speelt bij Waterwijk. Dat moet je allemaal faciliteren. Mijn vrouw en ik leven voor de kinderen."

De oud-voetballer geeft aan dat hij ook persoonlijk een verandering heeft doorgemaakt. Op de vraag naar een bijbelstudie die hij deed, antwoordt hij: "Daardoor is alles op zijn plaats gevallen. Ik leefde als voetballer in een sneltrein. Nu zie ik hoeveel meer mooie dingen er zijn."

In zijn nieuwe levensfase geniet Schaken vooral van de kleine momenten langs de lijn en het samenzijn met zijn gezin, ver weg van de hectiek die zijn voetbalcarrière jarenlang bepaalde.

