Zoon Ruben Schaken niet naar Ajax: "Niets kan tippen aan Feyenoord"

Het hing al even in de lucht, maar nu is daar de bevestiging. Jerayno Schaken verruilt de jeugdopleiding van SC Heerenveen voor die van Feyenoord. Dat heeft zijn vader Ruben Schaken bevestigd bij Radio Rijnmond. Het jonge talent stond ook in de belangstelling van Ajax, maar tekent dus bij de Rotterdammers.