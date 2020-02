Geschreven door Mitch Marinus 17 feb 2020 om 21:02

Jong Ajax heeft maandagavond voor de tweede keer op rij verloren. De beloften gaven een 2-0 voorsprong uit handen en zag uitgerekend Jordan van der Gaag de winnende goal maken.

Op een regenachtige maandagavond kwam NAC Breda, dat afgelopen woensdag in de beker tegen AZ stuntte, op bezoek in Amsterdam. Jong Ajax wilde zich in dit duel revancheren van de 7-2 nederlaag tegen Jong FC Utrecht van precies een week geleden. De ploeg van Mitchell van der Gaag, met Noussair Mazraoui in de basis, oogde dan ook gretig.

Dit resulteerde na ruim twintig minuten in de voorsprong. Juan Familia Castillo stuurde Naci Ünüvar de diepte in, waarna de creatieveling even moest wachten op aansluiting. Deze kwam uiteindelijk in de vorm van Brian Brobbey en Danilo Pereira. De voorzet werd perfect op het hoofd van de Braziliaan gelegd en hij kon eenvoudig binnenkoppen. Deze assist betekende de vierde assist dit kalenderjaar voor Naci Ünüvar en daarmee is hij vooralsnog de speler met de meeste assists in de Keuken Kampioen Divisie.

Tien minuten later was het weer raak voor de Amsterdamse beloften. Brian Brobbey miste in de tussentijd nog een niet te missen kans, maar ditmaal was het wel raak voor de spits. Het schot van Jurgen Ekkelenkamp leek voorlangs te gaan, maar Brobbey was scherp en gleed de bal bij de tweede paal binnen. Enkele minuten voor rust deden de bezoekers wat terug via Finn Stokkers. De aanvaller tikte een lage voorzet van dichtbij binnen, waarmee de aansluitingstreffer een feit was.

Veel positiewisselingen

In de tweede helft draaide de rollen ietwat om. Mede door (gedwongen) wissels van Brobbey en Ünüvar en daardoor veel positiewisselingen verloor Jong Ajax de grip op de wedstrijd. De bezoekers uit Breda gingen succesvol op zoek naar de gelijkmaker. Na iets meer dan een uur voetballen schoot El Allouchi spectaculair raak en zo’n tien minuten later kwam NAC zelfs op voorsprong. Uitgerekend Jordan van der Gaag, de zoon van hoofdtrainer Mitchell, schoot het winnende doelpunt achter Kotarski.

In de extra tijd beslisten de uitploeg s de wedstrijd via El Allouchi. De middenvelder kreeg de bal van Kotarski in de voeten en schoot van afstand knap in het lege doel. Naast de nederlaag zagen de aanwezigen op de Toekomst ook Noussair Mazraoui het veld geblesseerd verlaten. De rechtervleugelverdediger, die donderdag tegen Getafe, normaalgesproken op de bank zou plaatsnemen, had duidelijk te veel last van zijn enkel. Jong Ajax gaat komende vrijdag, sowieso zonder Mazraoui, op bezoek bij hekkensluiter Helmond Sport.