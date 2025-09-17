'Zoon van Huntelaar gaat snel contract tekenen, Ajax grijpt mis'

Seb Huntelaar gaat zijn loopbaan vervolgen bij PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad zet de zestienjarige spits binnenkort zijn handtekening in Eindhoven. Daarmee vissen Ajax, FC Utrecht en FC Twente achter het net in de strijd om de zoon van Klaas-Jan Huntelaar.

De Eindhovenaren hebben inmiddels definitief groen licht gekregen om de deal af te ronden. Met alle partijen is een mondeling akkoord bereikt en de officiële aankondiging lijkt een kwestie van tijd. "Hij tekent snel zijn nieuwe contract in Eindhoven", schrijft het ED.

Naast PSV toonden ook Ajax, FC Utrecht en FC Twente interesse, maar Huntelaar kiest bewust voor een overstap naar Eindhoven. Vorige maand leek de keuze al in die richting te vallen, al hield men toen nog een slag om de arm. Nu is de beslissing definitief: Huntelaar trekt het shirt van PSV aan.

De jonge aanvaller kwam tot voor kort uit voor de jeugdopleiding van Vitesse. Omdat de Arnhemmers hun proflicentie terug hebben gekregen, moet PSV een opleidingsvergoeding betalen voor de transfer.