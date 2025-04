Zoon van voormalig Ajacied duikt na Ajax-stage op bij FC Twente

Mendel Quansah krijgt de kans om zich in de kijker te spelen bij FC Twente. De zoon van voormalig profvoetballer Kwame Quansah loopt momenteel stage bij de FC Twente/Heracles Academie.

Dat meldt zijn club, Achilles Enschede, via Instagram. "Mendel is op dit moment bezig met een stagetraject bij de Onder 19 van de FC Twente/Heracles Academie." Mendel Quansah, een middenvelder, heeft al flink wat stages achter de rug. Aan het begin van het seizoen liep hij stage bij Jong PSV. Vorig seizoen was de zoon van Kwame Quansah ook stagiair bij Ajax O17.

In het verleden speelde de middenvelder in de jeugdopleiding van het Engelse West Bromwich Albion. Vader Kwame maakte in 2000 de overstap van Ghana naar de jeugdopleiding van Ajax. Voor de Amsterdamse ploeg kwam hij slechts tot één officiële wedstrijd. Kwame Quansah kwam daarna uit voor Germinal Beerschot, AIK en Heracles Almelo. Voor die club speelde hij bijna 300 wedstrijden.