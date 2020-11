Geschreven door Jordi Smit 13 nov 2020 om 13:11

© Proshots

Ajax mag na de successen van de afgelopen jaren dan wel de rijkste club van Nederland zijn, maar zorgen over de coronacrisis zijn aan de orde van de dag. Dat benadrukt commercieel directeur Menno Geelen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International.

De Amsterdamse begroting zonder de Champions League is ongeveer 110 miljoen euro, terwijl deze met het Miljardenbal op ongeveer 150 miljoen euro neerkomt. “Recettes nemen daarvan ongeveer 55 miljoen euro in beslag”, legt Geelen uit. “Dat bedrag is weer onder te verdelen in inkomsten uit seizoenkaarten, losse kaarten, skyboxen enzovoort. Natuurlijk gaan er ook wat kosten van af, die je nu niet hoeft te maken, maar dat is niet meer dan tien miljoen euro.”

Grofweg komt het voor Ajax neer op een gemis van ongeveer 45 miljoen euro, dat de club zeker niet in de koude kleren gaat zitten. “Dat is gewoon weg. Het is algemeen bekend dat we aanvallend en ambitieus begroten als Ajax. Met Champions League-voetbal en overwintering in de Europa League, draaien we break-even. Nu gaat daar een flink bedrag van af, dus dit halen we zeker niet. Een deel is goedgemaakt door de uitgaande transfers van Sergino Dest en Donny van de Beek, maar daar alleen red je het niet mee.”