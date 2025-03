Zorgen om Ajax-talent: "Dikbetaalde speler die nauwelijks speelt"

Gaat Amourricho van Axel Dongen nog doorbreken bij Ajax? Jop van Kempen heeft er een hard hoofd in. De 20-jarige linksbuiten debuteerde meer dan drie jaar geleden in de Amsterdamse hoofdmacht, maar kwam sindsdien niet verder dan een handvol wedstrijden voor Jong Ajax. Dat had alles te maken met blessures.

In de zomer van 2021 mocht Van Axel Dongen nog de Abdelhak Nouri Trofee, de prijs voor het grootste talent van de jeugdopleiding, ontvangen. Bijna vier jaar later staat hij echter nog altijd maar op acht optredens in de hoofdmacht. In december 2021 maakte de aanvaller zijn debuut, een maand later kwam hij voor het eerst in actie in de Eredivisie.

"Iedereen ziet de potentie: een explosieve linksbuiten met diepgang, die ook nog behendig en doelgericht is", schrijft Van Kempen in Het Parool. "Een vriendelijke, goedlachse jongen met leiderschapskwaliteiten. Het verhaal gaat dat oud-technisch directeur Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?"

"Hij heeft de dikste voetbalkuiten die ik ooit heb gezien, maar zijn robuuste onderstel is helaas erg kwetsbaar", aldus de journalist. Van Axel Dongen kwam dit seizoen pas drie keer in actie voor Jong Ajax. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2027, met een salaris dat tegenwoordig niet snel meer zal worden gegeven aan een talent dat zich nog moet bewijzen.

Dat was een handeling van Klaas-Jan Huntelaar, weet Van Kempen. "De fysieke kwetsbaarheid was toen al tot op zekere hoogte bekend, maar er waren kapers op de kust en de grote belofte kreeg het voordeel van de twijfel." Inmiddels ziet het er heel anders uit in Amsterdam. "In de huidige realiteit is Van Axel Dongen een dikbetaalde speler. Die nauwelijks speelt."

Van Kempen vreest voor de toekomst van Van Axel Dongen: "Ik hoop op een doorbraak, maar ik vrees voor een nieuwe, eeuwige belofte."