Zorgen om Anton Gaaei na horror-Klassieker: "Is hij wel veilig?"

Gaaei ging in september 2023 twee keer enorm in de fout tegen Feyenoord en werd al vroeg naar de kant gehaald. In gesprek met het NRC vertelt de familie van Gaaei dat de vleugelverdediger zich daarna enorm schuldig voelde en boos was. Ook waren er zorgen vanwege de zware kritiek die Gaaei online kreeg. "Is hij wel veilig?", vroeg zijn moeder, die daarna even geen wedstrijd meer durfde te kijken, zich af.

De jonge Deen keerde daarna even terug naar zijn familie en ging daarna even voetballen bij Jong Ajax. Uiteindelijk wist Gaaei zich weer terug te knokken bij de eerste selectie van de Amsterdammers. Zijn invalbeurt en goal tegen Go Ahead Eagles zorgde voor euforie in huize Gaaei. Dit seizoen ontwikkelde de verdediger zich onder Francesco Farioli tot gewaardeerde kracht.