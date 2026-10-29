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Zorgen om Bas Nijhuis: "Dat zou in één klap einde verhaal zijn"

Bjorn
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © BSR Agency

Bas Nijhuis zou komend weekend zijn rentree maken als scheidsrechter in het betaald voetbal. De arbiter uit Enschede staat al maanden langs de kant na een achillespeesblessure, maar leek op de weg terug. Nijhuis is echter niet ingedeeld door de KNVB, omdat hij nog eerst een conditietest moet ondergaan.

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Wilfred Genee bezocht de scheidsrechter onlangs voor zijn nieuwe programma Vier Linkerhanden en doet een onthulling. "Hij was door zijn enkel gegaan, deze week", verklaart Genee bij In de Wandelgangen van Vandaag Inside. "Hij zegt: ik heb soms een zwakke enkel, dus hij kon de test niet doen. Zijn enkel is gezwikt."

Valentijn Driessen kijkt Genee moeilijk aan. "Jij maakt je een beetje zorgen erover, of het goed komt?", vraagt Genee aan de verslaggever van De Telegraaf. "Ik vind dat hij zo moeilijk loopt, tegenwoordig", reageert Driessen. "In de kleedkamer ging hij het dan voordoen, maar nu niet meer. Toen leek hij wel een kreupele, toen hij daar rondliep."

Genee hoopt dat Nijhuis snel weer op de Nederlandse velden te bewonderen is. "Het zou voor hem wel heel vervelend zijn, want hij kan nog goed fluiten", meent de presentator. Driessen: "En dan hoeft hij ook geen VAR te zijn, dat wil hij ook niet. Dus dan zou het in één klap einde verhaal zijn. Hij moet gewoon weer terug op de velden", besluit hij.

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