Zorgen om Brobbey bij ESPN-analist: "Die ging ook nog even door"

Hij vreest dat Brobbey eenzelfde scenario te wachten staat, al is de exacte ernst van de blessure nog niet bekend. "Hij ging nog wel door, dus dat geeft aan dat het misschien niet zo erg is", stelde de analist hoopvol bij ESPN.

Toch maakt hij zich zorgen en trekt hij een vergelijking met de blessure van Timber, die vorige maand in het Champions League-duel met AC Milan geblesseerd raakte en dit seizoen niet meer in actie komt. "Quinten Timber ging ook nog even door en die had uiteindelijk ook wel een behoorlijke knieblessure. Dus ik hoop voor Brobbey dat het meevalt en dat het misschien de schrik is of dat het wat stijf is geworden", aldus Kwakman, die vreest dat de blessure ernstiger kan zijn dan het in eerste instantie leek.