AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zorgen om Eredivisierechten: "Staat echt op het spel voor ons"

Max
bron: Pauw & De Wit
Een microfoon van de NOS
Een microfoon van de NOS Foto: © Pro Shots

Het is nog maar de vraag of de Eredivisiesamenvattingen na 2027 nog bij de NOS te zien zullen zijn. De NPO moet fors bezuinigingen en dat gaat mogelijk ten koste van het voetbal. 

De NPO moet vanaf 2027 jaarlijks een bedrag van 156 miljoen euro minder uit gaan geven dan nu het geval is. Dat heeft ook gevolgen voor NOS Sport, dat momenteel een budget van 45 miljoen euro per jaar heeft. Mogelijk gaat dat ten koste van de Eredivisiesamenvattingen, die al jarenlang op zondagavond worden uitgezonden bij de NOS

In Pauw & De Wit vertelt hoofdredacteur Xander van der Wulp dat het geen zekerheid is dat 'zondagavond bord op schoot' blijft bestaan. "We weten allemaal dat die rechten voor beperkte tijd zijn vastgelegd. Het loopt over anderhalf jaar af, dat staat écht op het spel voor ons", benadrukt hij. "En met deze heftigheid en snelheid van de bezuinigingen staat bijvoorbeeld ook het schaatsen bij de NOS op het spel."

Gerelateerd:
Jamie Carragher als analist

Carragher moét Ajax-grap maken: "Gaan we dad jokes maken?"

0
Marijn Beuker

Maatregel Beuker krijgt kritiek: "Dat vernederende telefoontje"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd