Zorgen om Eredivisierechten: "Staat echt op het spel voor ons"

Het is nog maar de vraag of de Eredivisiesamenvattingen na 2027 nog bij de NOS te zien zullen zijn. De NPO moet fors bezuinigingen en dat gaat mogelijk ten koste van het voetbal.

De NPO moet vanaf 2027 jaarlijks een bedrag van 156 miljoen euro minder uit gaan geven dan nu het geval is. Dat heeft ook gevolgen voor NOS Sport, dat momenteel een budget van 45 miljoen euro per jaar heeft. Mogelijk gaat dat ten koste van de Eredivisiesamenvattingen, die al jarenlang op zondagavond worden uitgezonden bij de NOS.

In Pauw & De Wit vertelt hoofdredacteur Xander van der Wulp dat het geen zekerheid is dat 'zondagavond bord op schoot' blijft bestaan. "We weten allemaal dat die rechten voor beperkte tijd zijn vastgelegd. Het loopt over anderhalf jaar af, dat staat écht op het spel voor ons", benadrukt hij. "En met deze heftigheid en snelheid van de bezuinigingen staat bijvoorbeeld ook het schaatsen bij de NOS op het spel."