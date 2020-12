Geschreven door Jordi Smit 03 dec 2020 om 12:12

© Proshots

David Neres moest in de slotfase van het Champions League-duel met Liverpool geblesseerd van het veld af. Twee dagen later vreest Ajax-watcher Freek Jansen het ergste voor de Braziliaan, zo vertelde hij bij Voetbalpraat op FOX Sports.

Hoewel pas vrijdag helderheid ontstaat over het kwetsuur van de buitenspeler, zien de eerste tekenen er niet goed uit. “De zorgen zijn absoluut terecht”, stelt de Voetbal International-journalist. “Ik heb navraag gedaan en hij heeft de hele dag op krukken gelopen. De diagnose is nog niet helemaal duidelijk, volgens mij moeten ze daar nog even mee wachten. Maar wat ik hoor is dat er vrijdag meer duidelijkheid komt over zijn blessure.”

Het zou een zware teleurstelling zijn voor Neres, die net terugkomt van een slepende blessure die hem een jaarlang bezighield. “Ik vond het al een akelig moment als je zag hoe hij neerkwam en van het veld af strompelde. Als hij vandaag dan de hele dag op krukken heeft doorgebracht, dan vrees je het ergste. Hij heeft er net een jaar opzitten in de lappenmand, dus het zou wel heel triest zijn.” Komende zaterdag spelen de Amsterdammers in de elfde speelronde tegen FC Twente.