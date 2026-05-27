'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
De werkwijze van Jordi Cruijff gaat Ajax op de lange termijn niet helpen, stelt Jop van Kempen in Het Parool. De technisch directeur mag de voetbaltak van de Amsterdammers naar eigen inzicht vormgeven, maar volgens de journalist blijven de onderliggende problemen bestaan.
Cruijff werd afgelopen winter aangesteld als opvolger van Alex Kroes bij Ajax. Van Kempen wijst op de woorden van Francesco Farioli, die de topsportorganisatie van de Amsterdammers omschreef als “sleets, bureaucratisch en onrustig”. “De mensen achter de aanstelling van Jordi Cruijff erkennen de conclusie van Farioli. Om die reden mag Cruijff de voetbaltak naar eigen inzicht inrichten”, schetst Van Kempen de situatie.
De bestuurder heeft bij zijn komst gekozen om zijn werk “om de falende topsportorganisatie heen” te organiseren. “Zo probeert Ajax een lekkend schip te redden door de bemanning overboord te gooien”, aldus Van Kempen, die kritisch is op deze aanpak. “Van Cruijffs solistische koers wordt Ajax natuurlijk geen betere topsportorganisatie. De onderliggende organisatorische problemen verdwijnen immers niet.”
Toch kan de koers van Cruijff op korte termijn wel effect hebben. “Tijdelijk”, benadrukt Van Kempen. “Cruijff moet een goede trainer aanstellen en een paar goede spelers halen”, stelt de journalist. Als dat niet lukt, zijn de gevolgen groot. “Dan blijkt opnieuw dat Ajax alles heeft ingezet op één man in plaats van op een sterke organisatie. Ajax speelt het komende seizoen quitte of dubbel”, waarschuwt hij.
