Zorgen om Noa Lang na 'oliedom' interview: "Ik schrik ervan"

Theo Janssen vreest voor een snel einde van het huwelijk tussen Noa Lang en Napoli. De voormalig speler van Ajax lijkt overhoop te liggen met trainer Antonio Conte.

Lang gaf dinsdagavond na de nederlaag bij PSV aan dat hij slechts één keer met de trainer heeft gesproken sinds zijn overstap naar Napels. Conte zelf wilde er vervolgens weinig over kwijt.

Janssen maakt zich zorgen om de Nederlander. "Ik schrik ervan als Lang zegt dat hij pas één keer met de trainer heeft gesproken", reageert hij bij Ziggo Sport. "Het is wel heel vreemd voor een jongen die nieuw is bij de club en nog moet wennen aan het land en de tactiek. Als je een speler binnenhaalt, lijkt het me logisch dat je met hem gaat zitten en hem vertelt wat je van hem verwacht."

"Als je dit beluistert en je kijkt naar het gedrag en de houding van Noa Lang, dan is de trainer helemaal niet met hem bezig en interesseert het hem (Conte, red.) helemaal niks", vervolgt hij. "Ik zie de match tussen de serieuze Conte en de rebel Lang totáál niet. Ik twijfel of hij het einde van het seizoen gaat halen. Als ik dit zo zie en proef… Maar tactisch gezien, is wat Lang nu doet oliedom."

Ook Boudewijn Zenden houdt zijn hart vast voor de voormalig vleugelaanvaller van PSV. "Ik denk dat het er niet veel beter op wordt na vanavond. Ik weet hoe dit soort dingen werken, zeker in het buitenland. De kop in Italië gaat zijn: Conte praat niet met Noa Lang. Dit wordt breed uitgemeten, en Conte gaat dit lezen", aldus Zenden.