Zorgen om staat Nederlands voetbal: "Regel aan de laars gelapt"

In de podcast De Bestuurskamer gaat Van Dop ook in op het 'herenakkoord' tussen Ajax, AZ, FC Utrecht, Feyenoord en PSV. "Daarin is volgens mij afgesproken dat die clubs maximaal één jeugdspeler bij elkaar weg mogen halen per seizoen", begint Van Dop. "Maar uit wat ik hoor blijkt dat die regel ook al volledig aan de laars gelapt wordt. Feyenoord zou 22 spelers hebben benaderd van FC Utrecht."

Ook NEC-directeur Wilco van Schaik maakt zich zorgen. "We hebben laatst een onderzoek gepresenteerd gekregen van Matt Andrews, vanuit Harvard. Daaruit bleek ook dat we op basis van sportieve kracht gewoon de nummer acht zijn van Europa. We hebben het steeds over de top zes, enzo, maar we raken steeds verder achterop. Dus daar zullen we met z’n allen echt wat aan moeten doen."

Van Schaik geeft aan dat de Eredivisie onder andere slecht scoort op aantrekkingskracht voor talent en toekomstbestendigheid. Van Dop trekt zijn conclusies: "We hebben gesproken over het vasthouden van die zesde plek, maar je ziet in de afgelopen drie jaar dat we gewoon geluk hebben gehad door de punten met name te kunnen halen in de Conference League. Dat zegt iets over de competitie waar je in speelt."



"De jaren ervoor stonden we tussen plek zeven en veertien", vervolgt de directeur van de Deventenaren. "Dus ja, is het reëel om je elke keer weer te blijven richten op plek zes? Ik vind van niet." Van Schaik reageert: "Daar moeten we wel over gaan discussiëren. Het is niet lullig bedoeld, maar misschien moeten de topclubs ook een keer de pijn voelen van het niet halen. Om uiteindelijk die competitie weer met elkaar sterker te maken."



Veel van de Nederlandse punten werden de afgelopen jaren behaald in de Conference League, onder andere door Feyenoord en AZ. "Dat zegt toch genoeg", meent Van Dop. "Als een van de kampioenen van Nederland, waar ik Feyenoord toch onder schaar, de punten moet halen in de derde competitie van Europa", besluit hij.