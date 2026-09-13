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Zorgen om voormalig Ajacied Gravenberch: "Een zorgwekkende middag"

Max
bron: Engelse media
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch Foto: © BSR Agency

Ryan Gravenberch kent geen goede start van het seizoen bij Liverpool. Zaterdag begon de voormalig Ajacied voor het eerst weer in de basis. 

Gravenberch was onder Arne Slot vaste basisspeler én sterkhouder, maar na de trainerswissel moet de Nederlander vaak genoegen nemen met een invalbeurt. Zaterdag mocht hij van Iraola in de basis beginnen tegen Fulham (0-0), maar kon hij niet uitblinken.

De Liverpool Echo beoordeelde het optreden van Gravenberch met een 4. "Hij was zichtbaar onzeker over zijn positie, werd vaak gepasseerd en oogde erg traag. Het was een zorgwekkende middag voor hem", klinkt het. Ook de Daily Express was niet mals (5). "Hij heeft nooit echt het niveau van het seizoen 2024/25 meer kunnen halen en werd in deze wedstrijd een beetje aan het lijntje gehouden."

The Athletic concludeerde dat de basisplek van Gravenberch Liverpool niet beter maakte. "De Nederlander, die in maart een nieuw zesjarig contract tekende, heeft de malaise die hem aan het einde van het Arne Slot-tijdperk parten speelde, nog niet van zich afgeschud."

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