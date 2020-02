Geschreven door Luuk Janssen 03 feb 2020 om 21:02

© Proshots

Afgelopen weekend tijdens de wedstrijd met PSV vielen er maar liefst drie basisspelers geblesseerd uit. Quincy Promes (hamstringklachten), Joël Veltman (knieklachten) en Ryan Babel (gekneusde bilspier). Zojuist liet Ajax via zijn officiële kanalen weten hoe de stand van zaken zijn na wat onderzoeken in het ziekenhuis.

Joël Veltman

Joël Veltman zal minimaal één week rust moeten houden. Hij heeft wat last van de knie, maar na wat onderzoeken is er geen schade aangetroffen in de knie. Zelf was hij bang voor knieband schade. Na de week rust zal er verder gekeken worden wanneer Veltman weer zal kunnen aansluiten.

Ryan Babel

Ryan Babel heeft na een botsing met Unnerstall wat last van zijn bilspier. Er is een kneuzing geconstateerd. Er zal van dag tot dag gekeken worden hoe het herstelt. Er wordt verwacht dat hij eind van deze week weer aan zal sluiten bij de groepstraining.

Quincy Promes

Bij Quincy Promes is er schade aangetroffen in zijn hamstring. De linksbuiten die pas even terug is van een kuitblessure ligt er wederom een aantal weken uit. Een flinke domper voor hem aangezien hij zijn vorm weer leek terug te vinden tegen de Eindhovenaren.