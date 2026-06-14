Zorgen voorafgaand aan Nederland - Japan: "Meestal geen goed teken"

Het Nederlands elftal traint in Kansas City

Het Nederlands elftal traint in Kansas City Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal trapt vanavond om 22:00 uur Nederlandse tijd het WK-avontuur af tegen Japan. Hoewel de selectie van Ronald Koeman klaar lijkt voor de start in het immense Dallas Stadium in Arlington, zijn er achter de schermen de nodige twijfels gerezen. Telegraaf-journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen delen in de podcast Kick-off hun gemengde gevoelens over de omstandigheden in Texas.

De aanwezige pers kreeg rondom de persconferentie van Koeman alvast een uitgebreide inkijk in het stadion. Valentijn Driessen was direct onder de indruk van de Amerikaanse architectuur, al miste hij de authentieke Europese sportcultuur in het gigantische complex. "Het ligt er allemaal schitterend bij, maar het ademt geen voetbal", stelt de journalist kritisch. "Maar dat mag je de Amerikanen ook niet kwalijk nemen." Collega Mike Verweij vult aan dat de sfeer tijdens de wedstrijd zelf weleens compleet kan omslaan wanneer de tribunes eenmaal volstromen. "Als het helemaal vol zit, ben ik echt benieuwd. Als je daar binnenkomt, denk je wel: 'Wow'."

Wat de heren echter de meeste zorgen baart, is de actuele staat van het veld. Normaal gesproken ligt er in de hypermoderne arena in Arlington namelijk een kunstgrasmat. Om aan de strenge eisen van de FIFA te voldoen, moest er speciaal voor dit wereldkampioenschap een natuurlijke grasmat worden aangelegd. Dat dit proces de nodige moeite kost, werd daags voor de aftrap pijnlijk duidelijk. Verweij zag dat er nog volop kunstgrepen nodig waren om de boel speelklaar te krijgen, aangezien het dak van het stadion gesloten was. "Er stonden nu nog allemaal lampen op het veld, dus ik hoop dat die grasmat een beetje goed is. Het is namelijk meestal geen heel goed teken als ze een dag van tevoren met het dak dicht nog allerlei lampen op het veld moeten zetten. Dus hoe dat is, is afwachten", waarschuwt de verslaggever.

Volgens de Ajax-watcher voorspelt de late inzet van deze grote uv-groeilampen meestal weinig goeds voor de stevigheid van de mat tijdens de wedstrijd: "Dat is meestal geen heel goed teken."

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