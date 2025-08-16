Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
"Zou heel gelukkig zijn als Itakura mijn dochter had getrouwd"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Marijn Beuker en Ko Itakura
Marijn Beuker en Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Michael Büskens had een videogesprek met Ko Itakura in de zomer van 2022. De dan 25-jarige verdediger is op pad met Japan. Bij Schalke 04 speelde hij een topseizoen op huurbasis, maar er is in Duitsland niet genoeg geld hem definitief in te lijven.

"Dat moment zal ik nooit vergeten", vertelt Büskens bij Voetbal International. "Ik vond het zo moeilijk om te horen! Ko was maar een jaar bij ons, maar hij zat echt diep in mijn hart. Hij had een fantastische mentaliteit en mindset en had een heel goede invloed in de kleedkamer", is hij lovend.

"Hij was een echte samoerai-krijger: hij werkte zó hard en was nooit negatief", aldus Büskens, die groot fan was van het karakter van de speler. "Laat ik het zo zeggen: ik heb twee dochters. Als Ko één van hen had getrouwd, dan was ik heel gelukkig geweest!"

"Ik kan eigenlijk niet één reden verzinnen om Ko níét aan te trekken", zegt Büskens. "Hij begrijpt het spel, zijn mentaliteit is goed, hij kan met de druk omgaan en aan de bal is hij comfortabel. Hij kan indribbelen, linies overslaan… Als ik bij een club zat en ik kon maar één speler aantrekken om mijn team beter te maken, dan zou ik kiezen voor Ko", zegt de Schalke 04 clubman.

"Voor mij was het een droom om met hem te werken. Het verrast me dan ook niet dat hij naar een grote club gaat. Ik wens hem het allerbeste in Amsterdam, het is een prachtige aanwinst voor Ajax. Ze spelen daar natuurlijk altijd om de prijzen, ik denk dat Ko hen kan helpen om kampioen te worden", besluit hij. 

