"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
Zondag is de laatste speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie, waarin PSV als landskampioen FC Twente ontvangt. De Tukkers strijden nog om een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Volgens ESPN-analist Danny Koevermans zouden PSV-fans niet rouwen om eventueel puntenverlies.
“Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er genoeg mensen op de tribune zullen zitten die het niet erg zouden vinden als FC Twente met een punt weg zou gaan”, vertelt Koevermans in het programma Voetbalpraat van ESPN.
“Ajax staat drie punten achter op Twente, waardoor ze op die manier dwarsgezeten zouden worden", vervolgt hij. "Daar zullen denk ik genoeg supporters lol aan beleven. Dat gaan de spelers uiteraard nooit doen, zij willen het seizoen goed afsluiten en die wedstrijd gewoon winnen."
De mogelijke afwezigheid van Ismael Saibari komt ook ter sprake. De middenvelder kampt met lichte klachten en heeft mogelijk al zijn laatste duel voor PSV gespeeld. "Ik zou zondag het risico niet nemen met hem", concludeert Koevermans. "Het zou zijn laatste wedstrijd voor PSV kunnen zijn, alleen weet ik niet hoe fit hij is."
Karim El Ahmadi vindt het zonde als Saibari al zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld. "Ik heb de laatste jaren echt van hem genoten. De afgelopen seizoenen zijn er weinig spelers zoals hij geweest. Daarom is het echt een aderlating dat hij Nederland waarschijnlijk gaat verlaten. Ik had hem graag nog jaren hier zien voetballen", aldus
