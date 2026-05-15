"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"

Zondag is de laatste speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie, waarin PSV als landskampioen FC Twente ontvangt. De Tukkers strijden nog om een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Volgens ESPN-analist Danny Koevermans zouden PSV-fans niet rouwen om eventueel puntenverlies.

“Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er genoeg mensen op de tribune zullen zitten die het niet erg zouden vinden als FC Twente met een punt weg zou gaan”, vertelt Koevermans in het programma Voetbalpraat van ESPN.

“Ajax staat drie punten achter op Twente, waardoor ze op die manier dwarsgezeten zouden worden", vervolgt hij. "Daar zullen denk ik genoeg supporters lol aan beleven. Dat gaan de spelers uiteraard nooit doen, zij willen het seizoen goed afsluiten en die wedstrijd gewoon winnen."