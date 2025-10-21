"Zouden ze in de kleedkamer bij Ajax ook om Weghorst lachen?"

Van der Gijp reageert er luchtig op. "Dat is gewoon een gekkie, maar dat is toch niet zo erg? Die heb je erbij", vindt Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Noa Lang schiet een balletje vanaf één meter binnen en trekt zijn shirtje uit. Het zijn een beetje gekkies."

Johan Derksen snapt er minder van. "Hij is een theatrale idioot. Het is heel onsportief. Goes is als spits niet de leukste tegenstander, want hij doet alles om je uit de wedstrijd te halen. Maar ik vind dat Goes dat perfect gedaan heeft. Hij is erin geslaagd om hem uit te schakelen en voor lul te zetten."

"Zouden ze bij Ajax in de kleedkamer zo’n Wout Weghorst serieus nemen of er ook om lachen?", zegt Van der Gijp. "Ik zat er vanochtend met Wim Kieft over te praten en als wij zo’n gozer in de kleedkamer hadden gehad, dan hadden we ons er helemaal blind om gelachen. Daar hebben we weer zo’n mafkees, weet je wel?"

Derksen heeft daar ook nog wat over te zeggen: "Ik denk dat hij wel een personality is in de kleedkamer, want dat straalt hij wel uit. Hij vindt van zichzelf dat hij er heel veel kijk op heeft. Hij is gewoon een ordinair werkpaardje."