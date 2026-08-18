'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'

Ajax versterkte zich maandag met Jofre Torrents. De linksback komt gratis over van FC Barcelona, maar kost de Amsterdammers in de toekomst mogelijk wél een transfersom.

Torrents had nog een tweejarig contract bij FC Barcelona, maar maakt gratis de overstap naar Ajax. Maandagavond tekende de Spanjaard een vierjarig contract bij de club uit Amsterdam.

De Telegraaf weet dat er wel afspraken zijn gemaakt over mogelijke prestatiebonussen. In dat geval kan de totale transfersom die moet worden overgemaakt in de toekomst toch nog oplopen tot 5,5 miljoen euro.