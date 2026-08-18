Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'

Max
bron: De Telegraaf
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © BSR Agency

Ajax versterkte zich maandag met Jofre Torrents. De linksback komt gratis over van FC Barcelona, maar kost de Amsterdammers in de toekomst mogelijk wél een transfersom. 

Torrents had nog een tweejarig contract bij FC Barcelona, maar maakt gratis de overstap naar Ajax. Maandagavond tekende de Spanjaard een vierjarig contract bij de club uit Amsterdam. 

De Telegraaf weet dat er wel afspraken zijn gemaakt over mogelijke prestatiebonussen. In dat geval kan de totale transfersom die moet worden overgemaakt in de toekomst toch nog oplopen tot 5,5 miljoen euro.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Josip Sutalo aan de bal

'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'

0
Azzedine Ounahi

'Bekende van trainer Míchel Sánchez opnieuw gelinkt aan Ajax'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-watcher geeft update: "PSV ligt momenteel op poleposition"

Ajax zoekt nog steeds naar nieuwe zes: "Ze hebben hem al in huis"

'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'

FC Sion - Ajax niet op televisie, Ziggo Sport komt met reactie

'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'

Michel geeft update over blessure van Ajacied: "We hopen dat..."

Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"

Maas Willemsen: "Zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws