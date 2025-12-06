Oud-Feyenoorder beseft: "Dan wordt Ajax normaal uitgefloten"

Gianni Zuiverloon ziet een voordeel in het feit dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen zonder publiek werd uitgespeeld. De oud-speler van onder meer Feyenoord, SC Heerenveen en ADO Den Haag weet uit eigen ervaring dat het soms beter kan zijn om zonder de druk van fans te spelen, zeker als een team in een mindere fase zit.

"Het is misschien raar om te zeggen. Maar ik denk dat het voor Ajax een geluk bij een ongeluk was dat de wedstrijd zondag werd gestaakt", vertelt Zuiverloon, die onder andere voor Feyenoord en SC Heerenveen speelde, aan De Telegraaf. "FC Groningen kreeg dinsdag bij het uitspelen van de wedstrijd de eerste drie kansen. Dan wordt Ajax normaal gesproken uitgefloten of hoor je op zijn minst gemor. Dat helpt een ploeg die slecht presteert en geen vertrouwen heeft niet."

Na zijn actieve carrière zet Zuiverloon zich samen met Edson Braafheid in voor de mentale gezondheid van voetballers. Vanuit die rol en zijn ervaring als speler weet hij hoe zwaar de druk van supporters kan wegen. "Dan kan je – zeker als jonge speler – een gevoel van schaamte bekruipen, omdat je niet aan de hooggespannen verwachtingen kunt voldoen. Elke voetballer zal het herkennen dat hij uit angst voor de hoon van het publiek liever een bal drie meter recht vooruit dan een schuine pass over 25 meter geeft, waardoor hij drie of vier man kan uitspelen. Bang om een fout te maken."

Zuiverloon legt ook uit dat sommige voetballers in een slechte periode liever uit dan thuis spelen. "De bus in stappen, kan prettig zijn. Ik heb zelf ook duels gespeeld waarvan ik blij was dat ze niet bij ons thuis waren."

Tot slot richt hij een boodschap aan de kritische fans van onder andere Ajax. "Zij moeten beseffen dat de spelers geen robots zijn. Met positieve support kan een negatieve situatie heel snel omdraaien."