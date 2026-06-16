Zuiverloon over harde voetbalcultuur: "Bij Ajax werd ook zo gepraat"
Mentale weerbaarheid krijgt binnen het voetbal steeds meer aandacht, maar volgens Gianni Zuiverloon was daar vroeger nauwelijks ruimte voor. De oud-verdediger, die zich tegenwoordig actief bezighoudt met dit onderwerp, blikt terug op de cultuur waarin hij als jeugdspeler opgroeide.
Volgens Zuiverloon was hardheid jarenlang de norm, zowel binnen gezinnen als op het voetbalveld. "De hele wereld zat destijds anders in elkaar", zegt hij tegen Panorama. "Mijn generatie is opgevoed door ouders en grootouders die van het ‘niet lullen maar poetsen’ waren. Zo waren zij grootgebracht, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze ons dat hebben meegegeven."
Die mentaliteit kwam hij ook tegen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Een voorval uit zijn pupillentijd is hem altijd bijgebleven. "Bij Feyenoord was die mentaliteit niet anders. Ik weet nog dat ik als een pupil een keer op de grond lag met pijn aan mijn enkel. Mijn trainer hield de fysio aan de kant en schreeuwde dat ik moest opstaan. Ik was toch geen mietje? En als ik zou gaan huilen, zou ik nooit meer spelen."
Terugkijkend beseft Zuiverloon dat dergelijke situaties tegenwoordig veel vragen zouden oproepen, maar destijds keek vrijwel niemand daarvan op. "Als ik het nu zo zeg, klinkt het heftig, maar het was heel normaal. Bij Ajax en PSV werd net zo goed op die manier gepraat. Als jongen mocht je geen gevoelens tonen, want dan zou er over je heen worden gelopen", aldus Zuiverloon.
Kritiek rondom het Nederlands Elftal: "Welkom in Allochtonië"
Koeman krijgt wind van voren: "Deed Gravenberch bij Ajax nooit"
Kees Kist vol lof over oud-Ajacied: "Groot fan van deze gozer"
Zuiverloon over harde voetbalcultuur: "Bij Ajax werd ook zo gepraat"
Perez lyrisch: "Hij was de beste speler van het Nederlands elftal"
Van der Meijde pakt Oranje-speler aan: "What the fuck wil je?"
Ajax krijgt WK-ganger getipt: "Ik weet zeker dat dit hem is"
Derksen haalt uit: "Hij hoort niet in het Nederlands elftal"
'Mitchell van der Gaag aangesteld als hoofdtrainer bij oude bekende'
Nigel de Jong blijft bij Oranje ondanks overlijden vader
'Ajax vangt bot bij Schotse middenvelder (19) van Rangers FC'
Gijp twijfelt aan Feyenoord-beslissing: "Voelt als wat Ajax deed"
Berghuis: "Was niet goed genoeg om daar aanspraak op te maken"
Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"
Kijkcijfers: Miljoenen mensen zien Oranje gelijkspelen op WK
Kraay jr.: "Is hij zoveel miljoen meer waard dan Aaron Bouwman?"
"Memphis verkiezen boven Brobbey is niet meer te verantwoorden"
Koeman krijgt onvoldoende: "Oranje verspeelde onnodig 2 punten"
"Ze moeten stoppen met iedere bal naar Frenkie de Jong te spelen"
Vader oud-Ajacied Nigel de Jong op 61-jarige leeftijd overleden
Mike Verweij lyrisch over oud-Ajacied: "Doen hem vaak tekort"
'PSV bereikt geen akkoord met ex-Ajacied en ziet koopoptie verlopen'
Frank de Boer bíjna geveld door jetski-ongeluk: "Tien centimeter"
'Ajax en Edvardsen terug bij af: transferwaarde daalt flink'
Jordan Henderson: "Hopelijk speelt hij niet zo goed tegen ons"
Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Weghorst lijkt Ajax te verlaten: "Hij bekijkt daar zelfs al huizen"
Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter
Sutalo heeft zin in WK: "Hoop natuurlijk op een groter aandeel"
'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'