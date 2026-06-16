Zuiverloon over harde voetbalcultuur: "Bij Ajax werd ook zo gepraat"

Volgens Zuiverloon was hardheid jarenlang de norm, zowel binnen gezinnen als op het voetbalveld. "De hele wereld zat destijds anders in elkaar", zegt hij tegen Panorama. "Mijn generatie is opgevoed door ouders en grootouders die van het ‘niet lullen maar poetsen’ waren. Zo waren zij grootgebracht, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze ons dat hebben meegegeven."

Die mentaliteit kwam hij ook tegen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Een voorval uit zijn pupillentijd is hem altijd bijgebleven. "Bij Feyenoord was die mentaliteit niet anders. Ik weet nog dat ik als een pupil een keer op de grond lag met pijn aan mijn enkel. Mijn trainer hield de fysio aan de kant en schreeuwde dat ik moest opstaan. Ik was toch geen mietje? En als ik zou gaan huilen, zou ik nooit meer spelen."