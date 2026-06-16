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Zuiverloon over harde voetbalcultuur: "Bij Ajax werd ook zo gepraat"

Joram
Gianni Zuiverloon
Gianni Zuiverloon Foto: © BSR Agency

Mentale weerbaarheid krijgt binnen het voetbal steeds meer aandacht, maar volgens Gianni Zuiverloon was daar vroeger nauwelijks ruimte voor. De oud-verdediger, die zich tegenwoordig actief bezighoudt met dit onderwerp, blikt terug op de cultuur waarin hij als jeugdspeler opgroeide.

Volgens Zuiverloon was hardheid jarenlang de norm, zowel binnen gezinnen als op het voetbalveld. "De hele wereld zat destijds anders in elkaar", zegt hij tegen Panorama. "Mijn generatie is opgevoed door ouders en grootouders die van het ‘niet lullen maar poetsen’ waren. Zo waren zij grootgebracht, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze ons dat hebben meegegeven."

Die mentaliteit kwam hij ook tegen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Een voorval uit zijn pupillentijd is hem altijd bijgebleven. "Bij Feyenoord was die mentaliteit niet anders. Ik weet nog dat ik als een pupil een keer op de grond lag met pijn aan mijn enkel. Mijn trainer hield de fysio aan de kant en schreeuwde dat ik moest opstaan. Ik was toch geen mietje? En als ik zou gaan huilen, zou ik nooit meer spelen."

Terugkijkend beseft Zuiverloon dat dergelijke situaties tegenwoordig veel vragen zouden oproepen, maar destijds keek vrijwel niemand daarvan op. "Als ik het nu zo zeg, klinkt het heftig, maar het was heel normaal. Bij Ajax en PSV werd net zo goed op die manier gepraat. Als jongen mocht je geen gevoelens tonen, want dan zou er over je heen worden gelopen", aldus Zuiverloon.

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