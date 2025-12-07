Zuiverloon verklaart: "Dat was wel in het voordeel van Ajax"

Gianni Zuiverloon vindt dat de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen geluk bij een ongeluk was. De Ajax-spelers zullen het misschien niet hardop toegeven, maar het kwam hen goed uit dat het restant van de wegens hevig vuurwerk gestaakte wedstrijd (2-0) zonder publiek werd gespeeld.

"De lege ArenA was wel in het voordeel van Ajax", vertelt Zuiverloon in een interview met De Telegraaf. Samen met Edson Braafheid richtte de oud-Feyenoorder de Play Mental Foundation op en weet hij dat fans in moeilijke tijden een zware druk kunnen vormen. "Het is misschien raar om te zeggen. Maar ik denk dat het voor Ajax een geluk bij een ongeluk was dat de wedstrijd zondag werd gestaakt."

"FC Groningen kreeg dinsdag bij het uitspelen van de wedstrijd de eerste drie kansen. Dan wordt Ajax normaal gesproken uitgefloten of hoor je op zijn minst gemor. Dat helpt een ploeg die slecht presteert en geen vertrouwen heeft niet. En ik weet ook niet of de fans het hadden gepikt dat het elftal zo compact, soms met zes verdedigers, had gespeeld", vervolgt hij.

"De commentator van ESPN zei dat het op een veredelde oefenwedstrijd leek. Daardoor zullen de spelers ook minder druk hebben gevoeld en dat helpt. En doordat Fred Grim niet werd overstemd door fans, was het mogelijk om vanaf de bank veel duidelijkheid te creëren." Zuiverloon begrijpt hoe groot de druk bij Ajax is. "Op basis van de historie wordt verwacht dat elke wedstrijd wordt gewonnen. Dat zijn de spelers zogenaamd aan hun stand verplicht", verklaart de oud-voetballer.

In zijn loopbaan bij onder meer Feyenoord kende Zuiverloon ook moeilijke periodes. "Dan kan je – zeker als jonge speler – een gevoel van schaamte bekruipen, omdat je niet aan de hooggespannen verwachtingen kunt voldoen. Ik kreeg in het veld een verkramping in mijn hele lichaam, waardoor ik me niet zo kon bewegen als wanneer ik daar met vertrouwen stond", vertelt hij openhartig.

"Dan leek ik minder snel en nam ik verkeerde beslissingen. Elke voetballer zal het herkennen dat hij uit angst voor de hoon van het publiek liever een bal drie meter recht vooruit dan een schuine pass over 25 meter, waardoor hij drie of vier man kan uitspelen, geeft. Bang om een fout te maken", aldus Zuiverloon.