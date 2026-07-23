"Zukic is niet de enige speler waar Ajax voor gewaarschuwd is"

Ajax neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina en Sam Planting heeft op de website van VI een analyse over de tegenstander online gezet. De verslaggever waarschuwt onder andere voor de inbreng van rechtsbuiten Randjelovic en 'nummer tien' Zukic.

"Bij de Servische competitiestart haalt Vojvodina afgelopen weekend na rust hard uit tegen OFK Belgrad (4-0). Bij drie van de vier treffers speelt een dieptesprint van rechtsbuiten Lazar Randjelovic de hoofdrol in de omschakeling" ,schrijft hij. "De drievoudig Servisch international kwam bij Olympiakos nooit helemaal uit de verf, maar is in zijn thuisland een wapen met zijn snelheid en timing op de counter", constateert Goodijk.

"De dieptedreiging bij Randjelovic vindt plaats op de flank waar Ajax juist wat defensief risico neemt", legt hij uit. "Nieuwkomer Caio Henrique is immers vooral aangeschaft voor zijn aanvallende impulsen, en zal vaak ver mogen opschuiven", aldus Goodijk, die nog een mogelijke uitblinker bij de thuisclub ziet. "Deze maand vermorzelde Vojvodina het eigen transferrecord. Waar de club tot deze zomer nog nooit meer dan één miljoen euro aan een transfersom uitgaf, heeft het nu tweeënhalf miljoen euro over voor de terugkeer van Dejan Zukic."