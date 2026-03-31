Zwaanswijk blikt terug: "Tegen Ajax zijn we geweldig genaaid"

Patrick Zwaanswijk bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij FC Utrecht. De voormalig profvoetballer speelde in het verleden ook nog voor het 'zaterdagelftal' van Ajax. Hij werd benaderd door Spitz Kohn.

"Kohn belde mij op mijn werk in de sportwinkel", blikt Zwaanswijk terug op de website van de Telegraaf. "Iemand brulde: ’Hey Pat, Ajax aan de lijn’. Ik dacht gelijk aan Bananasplit, maar het was echt waar. Dat zaterdagteam was trouwens een idee van Johan Cruijff, die het team zag als een extra opleidingselftal.”

Twee jaar later kon hij naar FC Utrecht. "Ik was gescout door de iconische Tonny van der Linden en stond ineens oog in oog met technisch directeur Hans van Breukelen", blikt hij terug. "Ik wist niet wat ik meemaakte. Van Schoten 8 naar FC Utrecht, via Ajax-zaterdag. Are you kidding me?"

Een half jaar moet hij wachten op een contract. "Mark Wotte, de trainer, had het niet zo op jonge spelers. Toen ik in de winterstop niet mee mocht op trainingskamp, maar wel testspelers werden meegenomen, ben ik op proef geweest bij Huddersfield Town en West Ham United", aldus Zwaanswijk.