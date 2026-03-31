2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Zwaanswijk blikt terug: "Tegen Ajax zijn we geweldig genaaid"

Niek
Patrick Zwaanswijk is emotioneel tijdens zijn afscheid bij NAC Breda
Patrick Zwaanswijk is emotioneel tijdens zijn afscheid bij NAC Breda

Patrick Zwaanswijk bewaart nog altijd goede herinneringen aan zijn periode bij FC Utrecht. De voormalig profvoetballer speelde in het verleden ook nog voor het 'zaterdagelftal' van Ajax. Hij werd benaderd door Spitz Kohn. 

"Kohn belde mij op mijn werk in de sportwinkel", blikt Zwaanswijk terug op de website van de Telegraaf. "Iemand brulde: ’Hey Pat, Ajax aan de lijn’. Ik dacht gelijk aan Bananasplit, maar het was echt waar. Dat zaterdagteam was trouwens een idee van Johan Cruijff, die het team zag als een extra opleidingselftal.”

Twee jaar later kon hij naar FC Utrecht. "Ik was gescout door de iconische Tonny van der Linden en stond ineens oog in oog met technisch directeur Hans van Breukelen", blikt hij terug. "Ik wist niet wat ik meemaakte. Van Schoten 8 naar FC Utrecht, via Ajax-zaterdag. Are you kidding me?"

Een half jaar moet hij wachten op een contract. "Mark Wotte, de trainer, had het niet zo op jonge spelers. Toen ik in de winterstop niet mee mocht op trainingskamp, maar wel testspelers werden meegenomen, ben ik op proef geweest bij Huddersfield Town en West Ham United", aldus Zwaanswijk. 

"Daar schrokken ze bij Utrecht blijkbaar zo van, dat ik bij de competitiehervatting ineens mee mocht met het eerste", weet hij nog. "Het hielp dat Foeke Booy, beginnend trainer van het tweede elftal, had gezegd dat de beste centrumverdediger bij hem in het team speelde", beseft Zwaanswijk. 

Bij de club uit de Domstad maakt hij vervolgens ook indruk in het eerste. "We wonnen in 2003 en 2004 de KNVB-beker, maar ik zeg altijd dat we de cup driemaal hebben gewonnen. Tegen Ajax zijn we door die onwaarschijnlijke buitenspelgoal van Wamberto geweldig genaaid", constateert hij. "Dertig seconden voor tijd, we stonden feitelijk al op het podium. Die grensrechter, Ronald Kloeg, heeft nooit meer een wedstrijd gevlagd."

