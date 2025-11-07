Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

Donny van de Beek heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn huidige situatie. De 28-jarige middenvelder van Girona herstelt van een zware achillespeesblessure, waar hij naar eigen zeggen nog 'maanden zoet' mee zal zijn.

Van de Beek is duidelijk teleurgesteld over zijn blessure. “Ik had eigenlijk in Spanje moeten zitten, maar zit nu hier. Dat is geen goed teken”, vertelt de ex-Ajacied aan Randje 16. "Het was een tik natuurlijk, ik baal er ontzettend van. Ik trainde net weer anderhalve week mee en de trainer (Michel, red.) zette me gelijk weer in de basis. Dan is het een fikse tegenslag…"

De manier waarop de blessure ontstond, zal hij niet snel vergeten. “Ik zette aan en voelde een tik op m’n hak, dus ik keek naar de scheidsrechter en dacht: waarom geeft hij geen vrije trap? Maar er was helemaal niemand in de buurt, bleek achteraf. Dat is vaak geen goed teken.”

Uiteindelijk bleek de achillespees volledig afgescheurd. “Ik ben zes weken geleden meteen geopereerd, in Amsterdam, en ben er nog wel een aantal maanden zoet mee. Ik moet zeggen: het gaat supergoed, ik heb helemaal geen pijn. Dus de eerste seinen zijn positief. Maar er gaat natuurlijk wel tijd overheen.”