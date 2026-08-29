Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"
Ervaren en kostbare spelers als Tolu Arokodare, Marcos Leonardo en Julian Brandt tekenden deze zomer allemaal al in Amsterdam bij Ajax. Yves Bissouma lijkt de volgende te gaan worden. Ajax haalt spelers met veel kwaliteit, maar óók met de nodige krasjes.
"Het zijn allemaal spelers met een randje, waardoor Ajax een logische stap kan zijn. Anders is dit kaliber speler niet haalbaar natuurlijk", concludeert Zwagerman in Tekengeld van ESPN. Bissouma zou dus ook bij Ajax kunnen tekenen, nadat hij deze zomer bij Tottenham Hotspur uit zijn contract liep.
"De naam van Bissouma is niet helemaal uit het wild gegrepen. Het is iemand die op de radar staat, maar dat moet ook wel met het beperkte budget dat Ajax heeft natuurlijk", weet hij. "Maar het is een naam die vooral groter werd gemaakt door zijn zaakwaarnemer."
Zwagerman denkt dat Ajax een uitstekende speler haalt met Bissouma. "Qua profiel zou het wel iemand kunnen zijn. Je kan hem onder druk inspelen, hij is technisch goed, fysiek sterk en kan ook wel de controle bewaken op het middenveld."
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Zwagerman: "Hij is een speler die op de radar staat bij Ajax"
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