Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Zwagerman over kritiek Ajax op ESPN-artikel: "Dat is opmerkelijk"

Gijs Kila
bron: Het Sportpaleis
Thijs Zwagerman
Thijs Zwagerman Foto: © Screenshot YouTube ESPN

ESPN-journalist Thijs Zwagerman heeft in de podcast Het Sportpaleis gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn reconstructie over de gang van zaken binnen Ajax. De reconstructie, die hij samen met collega Alain van Hilten schreef, leidde tot forse kritiek van onder andere John Heitinga zelf.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Ajax-trainer John Heitinga liet zich voor de wedstrijd tegen FC Twente kritisch uit over het stuk. Tijdens een interview met ESPN-verslaggever Cristian Willaert zei hij: "Cristian, ik neem aan dat je wel begrijpt waarom ik hier sta. Dat is vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben met ESPN. Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zó veel onwaarheden in staan, dat vinden wij wel kwalijk."

Voor Zwagerman was dat geen sterk weerwoord. "Ik vond de uitspraken van Heitinga opvallend en duidelijk voorbereid. Hij gaat niet in op de vraag, maar wil alleen een statement maken. Ik denk dat het niet de sterkste verdediging is, want als het volgens hem onzin is dan zou ik onderbouwen wat er niet klopt. Dat hij dat niet doet is opmerkelijk."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez zeer kritisch op ESPN-reconstructie: "Ik wist niet dat..."

0
Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart

Sneijder en Van der Vaart botsen over Ajax: "Jij denkt dat echt?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 Ajax 10 6 19
4 AZ 9 7 18
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd