Zwagerman over kritiek Ajax op ESPN-artikel: "Dat is opmerkelijk"

ESPN-journalist Thijs Zwagerman heeft in de podcast Het Sportpaleis gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn reconstructie over de gang van zaken binnen Ajax. De reconstructie, die hij samen met collega Alain van Hilten schreef, leidde tot forse kritiek van onder andere John Heitinga zelf.

Ajax-trainer John Heitinga liet zich voor de wedstrijd tegen FC Twente kritisch uit over het stuk. Tijdens een interview met ESPN-verslaggever Cristian Willaert zei hij: "Cristian, ik neem aan dat je wel begrijpt waarom ik hier sta. Dat is vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben met ESPN. Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zó veel onwaarheden in staan, dat vinden wij wel kwalijk."

Voor Zwagerman was dat geen sterk weerwoord. "Ik vond de uitspraken van Heitinga opvallend en duidelijk voorbereid. Hij gaat niet in op de vraag, maar wil alleen een statement maken. Ik denk dat het niet de sterkste verdediging is, want als het volgens hem onzin is dan zou ik onderbouwen wat er niet klopt. Dat hij dat niet doet is opmerkelijk."