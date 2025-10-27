Zwagerman reageert op woorden van Danny Blind: "De inhoud klopt"

Nadat ESPN een opvallende reconstructie over Ajax publiceerde, volgde al snel een mediastorm waarna vooral Danny Blind stevig van zich liet horen. Journalist Thijs Zwagerman, mede-auteur van het stuk, reageert nu openhartig op de opstane ophef.

"Het heeft flink wat teweeggebracht, ja. Meer dan ik had verwacht", blikt Zwagerman terug. "Je weet dat dingen die over Ajax worden gemaakt meer stof doen opwaaien. Maar nu ontstond er in mijn ogen een verrassende dynamiek."

Hij doelt daarmee op de reactie van landelijke kranten, waaronder De Telegraaf en Algemeen Dagblad, die vrijwel direct na publicatie ruimte boden aan Danny Blind om zich uit te spreken. "Ik heb mij het meest verbaasd over de twee kranten die een podium boden aan Danny Blind en mensen die daarnaast ook wat uitspraken deden, wat ik buitengewoon oncollegiaal vond", aldus Zwagerman.

Volgens hem is het tekenend voor de verhoudingen binnen het Nederlandse medialandschap. "Het is voor mij duidelijk hoe bepaalde lijntjes in de media lopen. Oudere, gevestigde journalisten zijn er heel bang voor als jonge journalisten met een open blik het werkveld betreden. Jonge journalisten die niet rekening houden met alle agenda’s en relaties."

Zwagerman geeft toe dat ESPN geen wederhoor heeft gevraagd aan Danny Blind voorafgaand aan publicatie. "Het feit dat Blind zijn verhaal deed, is zijn goed recht. Wij hebben dit natuurlijk ook geëvalueerd. We hadden hem om wederhoor kunnen vragen. Dat hadden we moeten doen", zegt hij zelfkritisch. Toch blijft hij achter het stuk staan: "We hadden er meer dan genoeg aanleiding voor om dit op te schrijven. We hadden 22 onafhankelijke bronnen. De inhoud klopt."